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Общество

Наталья Бочина: Псковские кузнецы – гордость города и региона

«Наш город необыкновенно интересен, а наши кузнецы – гордость города и региона», - заявила заведующая сектором декоративно-прикладного творчества ОХТ Псковского областного центра народного творчества Наталья Бочина на пресс-конференции 19 сентября, посвященной фестивалю ремесленной культуры «День скобаря», который состоится 21 сентября в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Натальи Бочиной, поддержка «Дня скобаря» - обязательная позиция, которую должны занять областная и городская администрации. Она напомнила, что праздник впервые прошел в 2011 году на территории, прилегающей к кузнечному двору. По её словам, тогда стало ясно, что праздник должен быть большим, городским.

Наталья Бочина также отметила, что сейчас каждый город обозначает себя в том или ином ремесленном направлении. По её мнению, это делает город интересным и значимым. Она отметила, что кузнечные праздники проходят в больших масштабах во многих городах. «И Псков в силу своей высокой культуры народного искусства, ремесленного и исторического значения должен быть обозначен на карте российских праздников – Днем скобаря», - считает она.

Спикер добавила, что сегодня молодежи не хватает «мужского образца», поэтому и нужны такие праздники как «День скобаря».

«День скобаря» состоится в Детском парке Пскова 21 сентября с 12:00 до 17:00. Фестиваль проводился в Пскове пять раз. Впервые праздник был организован госкомитетом Псковской области по инвестиционной политике и туризму в 2011 году как кузнечный фестиваль с большой развлекательной программой.

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