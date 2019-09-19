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Общество

Многоквартирный жилой дом появится на улице Советской, 96 в Пскове

Многоквартирный жилой дом появится в Пскове на улице Советской, 96. Его проект рассмотрели члены научно-методического и экспертного Совета по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия при Комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области на заседании 19 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как сообщил менеджер ООО «Советская» Андрей Беляев, участок, на котором будет располагаться дом, входит в охранную зону церкви Алексея с Поля, поэтому линия фасадов не должна превышать 15-и метров.

Сейчас на Советской, 96 находится здание бывшего общежития. В перспективе здесь будет жилой дом, первый этаж которой займут магазины. Его центральная трёхэтажная часть будет иметь панорамное остекление. У дома будут оборудованы парковки: одна для посетителей магазина, вторая – на семь машиномест для жильцов.

Андрей Беляев заверил, что новое здание не повлияет на восприятие расположенных рядом объектов культурного наследия.

  

Один из членов комиссии отметил в проекте дома стремление «к западному стилю», а также обратил внимание на смешение нескольких стилей, которые, по его мнению, между собой не уживаются. Высказался он против и остеклённых балконов на заднем фасаде дома, а также против использования «голого» красного кирпича, потому что «он не идёт Пскову». «Это плевок городу. У нас возникает новый «Империал» в тихом квартальчике, мне кажется это слишком», - заявил участник обсуждения он.  Член комиссии заявил о необходимости отправить проект на доработку.

Другой участник дискуссии, напротив, поддержал проект, подчеркнув, что в нём нет ничего лишнего.

Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин анонсировал создание областного строительного совета, а также разработку требований к застройщикам – параметры зданий, количество парковочных мест и так далее.

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