Свыше 2 триллионов рублей получат регионы России на реализацию нацпроектов
Регионы России в ближайшие 3 года получат на реализацию национальных проектов 2 триллиона 200 миллиардов рублей. Такие цифры озвучил 19 сентября в ходе заседания правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.
Целевая поддержка распланирована на 2020-2022 годы.
В целом на нацпроекты из бюджета Российской Федерации намерены выделить 7 триллионов рублей за этот период.
«Бюджет должен быть направлен на достижение национальных целей развития, установленных указом президента. Мы начали внедрять проектные принципы в бюджетный процесс еще в прошлом году. Эта работа должна быть продолжена». - подчеркнул глава правительства.