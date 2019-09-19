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Общество

Свыше 2 триллионов рублей получат регионы России на реализацию нацпроектов

Регионы России в ближайшие 3 года получат на реализацию национальных проектов 2 триллиона 200 миллиардов рублей. Такие цифры озвучил 19 сентября в ходе заседания правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

Целевая поддержка распланирована на 2020-2022 годы.

В целом на нацпроекты из бюджета Российской Федерации намерены выделить 7 триллионов рублей за этот период.

«Бюджет должен быть направлен на достижение национальных целей развития, установленных указом президента. Мы начали внедрять проектные принципы в бюджетный процесс еще в прошлом году. Эта работа должна быть продолжена». - подчеркнул глава правительства.

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