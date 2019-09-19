0
14:05
Светлана Василькова вступила в должность главы Пустошкинского района
13:29
Конкурс на лучший проект логотипа праздника «День скобаря» объявят в Псковской области
12:54
Губернаторский год (ЛОНГРИД)
12:52
Многоквартирный жилой дом появится на улице Советской, 96 в Пскове
11:54
Игумен: Проблему обрушения склонов и пещер в Псково-Печерском монастыре нужно экстренно решать
11:19
Митрополит Тихон: С губернатором мы сделаем нашу область пилотной для разработки системы профилактики алкоголизма среди молодёжи
10:05
Владыка Тихон: Старожилы удивляются, как прибрали центр Печор волонтеры и монахи
Еще новости
Общество

Конкурс на лучший проект логотипа праздника «День скобаря» объявят в Псковской области

В ближайшее время стартует конкурс на лучший дизайнерский проект логотипа праздника «День скобаря» в Псковской области. Об этом сообщила заведующая сектором декоративно-прикладного творчества ОХТ Псковского областного центра народного творчества Наталья Бочина на пресс-конференции, посвященной фестивалю ремесленной культуры «День скобаря», который состоится 21 сентября в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Натальи Бочиной, на сайте Псковского областного центра народного творчества опубликуют положение о конкурсе. Конкурс закончится в августе 2020 года, а в сентябре объявят победителя. Наталья Бочина заверила, что жюри «будет серьезное».

Она подчеркнула, что логотип ляжет в основу стилистической системы всего праздника.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Светлана Василькова вступила в должность главы Пустошкинского района
19 сентября 2019
Светлана Василькова вступила в должность главы Пустошкинского района
Конкурс на лучший проект логотипа праздника «День скобаря» объявят в Псковской области
19 сентября 2019
Конкурс на лучший проект логотипа праздника «День скобаря» объявят в Псковской области
Многоквартирный жилой дом появится на улице Советской, 96 в Пскове
19 сентября 2019
Многоквартирный жилой дом появится на улице Советской, 96 в Пскове
Игумен: Проблему обрушения склонов и пещер в Псково-Печерском монастыре нужно экстренно решать
19 сентября 2019
Игумен: Проблему обрушения склонов и пещер в Псково-Печерском монастыре нужно экстренно решать
Митрополит Тихон: С губернатором мы сделаем нашу область пилотной для разработки системы профилактики алкоголизма среди молодёжи
19 сентября 2019
Митрополит Тихон: С губернатором мы сделаем нашу область пилотной для разработки системы профилактики алкоголизма среди молодёжи
Владыка Тихон: Старожилы удивляются, как прибрали центр Печор волонтеры и монахи
19 сентября 2019
Владыка Тихон: Старожилы удивляются, как прибрали центр Печор волонтеры и монахи
Изменилось место проведения «Кросса нации» в Пскове
18 сентября 2019
Изменилось место проведения «Кросса нации» в Пскове
Система слежения за поведением водителей появится в России
18 сентября 2019
Система слежения за поведением водителей появится в России

Идет загрузка...