Конкурс на лучший проект логотипа праздника «День скобаря» объявят в Псковской области

13:29, 19 сентября 2019, ПАИ

В ближайшее время стартует конкурс на лучший дизайнерский проект логотипа праздника «День скобаря» в Псковской области. Об этом сообщила заведующая сектором декоративно-прикладного творчества ОХТ Псковского областного центра народного творчества Наталья Бочина на пресс-конференции, посвященной фестивалю ремесленной культуры «День скобаря», который состоится 21 сентября в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Натальи Бочиной, на сайте Псковского областного центра народного творчества опубликуют положение о конкурсе. Конкурс закончится в августе 2020 года, а в сентябре объявят победителя. Наталья Бочина заверила, что жюри «будет серьезное».

Она подчеркнула, что логотип ляжет в основу стилистической системы всего праздника.