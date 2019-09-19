Псковский кузнечный двор планируют номинировать на звание «Душа земли Псковской»

13:46, 19 сентября 2019, ПАИ

Псковский областной центр народного творчества предложил объединение «Псковский кузнечный двор» представить к званию «Душа земли Псковской». Об этом сообщила заведующая сектором декоративно-прикладного творчества ОХТ областного центра народного творчества Наталья Бочина на пресс-конференции, посвященной фестивалю ремесленной культуры «День скобаря», который состоится 21 сентября в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Это очень почетное и приятное звание, — отметила Наталья Бочина. — Это первый такой опыт. Обычно звание получают отдельные мастера или индивидуальные исполнители. А здесь творческий коллектив, который мы хотели бы таким образом отблагодарить»

Кроме этого, центр народного творчества планирует отправить заявку на получение премии администрации Псковской области одним из своих мастеров.