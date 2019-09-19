«День Скобаря – 2019» в Пскове: Что будет и где пройдет

14:52, 19 сентября 2019, ПАИ

В Пскове в шестой раз пройдёт фестиваль «День скобаря». Он состоится 21 сентября в Детском парке и начнётся в 12:00. Организаторы мероприятия рассказали на пресс-конференции 19 сентября, что ждёт гостей фестиваля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Представитель творческого объединения «Псковский кузнечный двор» Александр Исаев отметил: «Люди знают, что праздник постоянно проходит, и ждут этого дня».

По его словам, в «День скобаря» состоится выставка фигур, малых форм и интересных кузнечных поделок, пройдут мастер-классы, на которых, в частности, любой желающий сможет попробовать себя в роли кузнеца. Кроме того, гости фестиваля смогут приобрести понравившиеся «мелкие вещицы».

Также на празднике организуют интерактивные площадки. Всего их планируется 10.

Центральная – «Кузнечный двор», где помимо кузнецов и их мастер-классов, будет фольклорный ансамбль «Уграда», который проведет обряд чествования кузнецов.

На площадке «Позитивная механика» выставят различные поделки, в том числе, из элементов машин.

Также на мероприятии организуют площадки «Лучный тир», «Выставка-ярмарка», «Кованые скульптуры», где можно будет сфотографироваться с фигурами, а также детскую и концертную площадки. На последней выступят театральные коллективы, Псковский колледж искусств, ансамбль «Бусинки», гости из Порховского, Стругокрасненского, Псковского и Пыталовского районов.