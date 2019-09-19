1
14:05
Светлана Василькова вступила в должность главы Пустошкинского района
13:29
Конкурс на лучший проект логотипа праздника «День скобаря» объявят в Псковской области
12:54
Губернаторский год (ЛОНГРИД)
12:52
Многоквартирный жилой дом появится на улице Советской, 96 в Пскове
11:54
Игумен: Проблему обрушения склонов и пещер в Псково-Печерском монастыре нужно экстренно решать
11:19
Митрополит Тихон: С губернатором мы сделаем нашу область пилотной для разработки системы профилактики алкоголизма среди молодёжи
10:05
Владыка Тихон: Старожилы удивляются, как прибрали центр Печор волонтеры и монахи
Еще новости
Общество

Фонтанами предлагается украсить сквер на площади Ленина в Пскове

Два фонтана планируется установить в центре сквера на площади Ленина в Пскове в рамках капитального ремонта. Об этом рассказал представитель подрядчика – компании «Промжилстрой» на заседании научно-методического и экспертного совета по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны памятников при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, которое проходит 19 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках концепции, которую разработал начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Псковской области Евгений Шапкин, в сквере планируется поменять асфальт на бетонную плитку, высадить деревья, провести озеленение.

Кроме этого, предусмотрено и обеспечение доступа для инвалидов — тактильная плитка. Также концепция предусматривает установку велопарковок. В концепцию еще будут вноситься изменения.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Светлана Василькова вступила в должность главы Пустошкинского района
19 сентября 2019
Светлана Василькова вступила в должность главы Пустошкинского района
Конкурс на лучший проект логотипа праздника «День скобаря» объявят в Псковской области
19 сентября 2019
Конкурс на лучший проект логотипа праздника «День скобаря» объявят в Псковской области
Многоквартирный жилой дом появится на улице Советской, 96 в Пскове
19 сентября 2019
Многоквартирный жилой дом появится на улице Советской, 96 в Пскове
Игумен: Проблему обрушения склонов и пещер в Псково-Печерском монастыре нужно экстренно решать
19 сентября 2019
Игумен: Проблему обрушения склонов и пещер в Псково-Печерском монастыре нужно экстренно решать
Митрополит Тихон: С губернатором мы сделаем нашу область пилотной для разработки системы профилактики алкоголизма среди молодёжи
19 сентября 2019
Митрополит Тихон: С губернатором мы сделаем нашу область пилотной для разработки системы профилактики алкоголизма среди молодёжи
Владыка Тихон: Старожилы удивляются, как прибрали центр Печор волонтеры и монахи
19 сентября 2019
Владыка Тихон: Старожилы удивляются, как прибрали центр Печор волонтеры и монахи
Изменилось место проведения «Кросса нации» в Пскове
18 сентября 2019
Изменилось место проведения «Кросса нации» в Пскове
Система слежения за поведением водителей появится в России
18 сентября 2019
Система слежения за поведением водителей появится в России

Идет загрузка...