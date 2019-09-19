Фонтанами предлагается украсить сквер на площади Ленина в Пскове

14:12, 19 сентября 2019, ПАИ

Два фонтана планируется установить в центре сквера на площади Ленина в Пскове в рамках капитального ремонта. Об этом рассказал представитель подрядчика – компании «Промжилстрой» на заседании научно-методического и экспертного совета по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны памятников при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, которое проходит 19 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках концепции, которую разработал начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Псковской области Евгений Шапкин, в сквере планируется поменять асфальт на бетонную плитку, высадить деревья, провести озеленение.

Кроме этого, предусмотрено и обеспечение доступа для инвалидов — тактильная плитка. Также концепция предусматривает установку велопарковок. В концепцию еще будут вноситься изменения.