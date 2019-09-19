Скрипку Страдивари привезут в Пушкинский заповедник

14:09, 19 сентября 2019, ПАИ

27 сентября в 18:30 в Пушкинских Горах на сцене научно-культурного центра Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (бульвар Гейченко, 1) состоится концерт классической музыки «От романтики в современность». Гости смогут услышать, как звучит скрипка «Da Vinci» работы Антонио Страдивари. На инструменте, который специалисты датируют 1725 годом, будет играть скрипачка из Японии, профессор Кимико Назакава. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы заповедника Лидия Токарева.

Она отметила, что в рамках концерта на сцену выйдут как молодые, так и уже опытные, известные музыканты из разных стран мира — солисты и стипендиаты фонда. «Среди них один из самых известных скрипачей Хорватии Горан Кончар, пианистки из России Алёна Чмурова и Лейла Казымова, другие яркие исполнители», - уточнила Лидия Токарева.

В программу концерта включена как классика (романсы Чайковского и Рахманинова, фортепианные пьесы Балакирева и Сен-Санса), так и музыка XX и даже XXI веков (например, сочинения Дмитрия Кабалевского и Василия Щербакова).

Для школьников Пушкиногорского района вход на концерт будет бесплатным.