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Общество

Порядок взыскания долгов изменят в России

Министерство юстиции и федеральная служба судебных приставов разработали законопроект, который разрешит банкам наравне с коллекторами взыскивать с граждан просроченную задолженность по выданным кредитам, пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно документу, в реестр федеральной службы судебных приставов можно будет включать банки, которые получат право звонить должнику, встречаться с ним и использовать «робота-коллектора». В случае, если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.

Также взыскивать задолженность с физических лиц смогут микрофинансовые организации, управляющие компании ЖКХ, операторы связи. Сейчас таким правом наделены только профессиональные коллекторы, при этом кредитор может обращаться в суд с первого дня возникновения задолженности.

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