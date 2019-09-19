В Минздраве рассчитали допустимые нормы алкоголя, но позже усомнились в их безопасности

15:31, 19 сентября 2019, ПАИ

Эксперты Минздрава рассчитали допустимые нормы употребления алкоголя, но позже усомнились в их безопасности. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава признал стандартной порцией 10 граммов чистого алкоголя, но дозировку следует рассчитывать с учетом крепости разных напитков. Пределами безопасного употребления для женщин были обозначены не более двух стандартных порций в день, для мужчин — не более трех.

Исходя из этого были произведены расчеты, по которым мужчинам можно выпивать без вреда для здоровья по 1,5 л пива крепостью 4,5 градусов, но не более трех дней в неделю, либо 1 бутылку крепленого вина (18 градусов) растянуть на 7 дней. 50 мл водки не повредят сильному полу при употреблении два раза в день, а женщинам лучше обойтись одной. В качестве альтернативы последние могут выпивать в день два бокала (по 100 мл) сухого вина крепостью 13 градусов или бокал шампанского объемом 150 мл. При таких дозировках риск повредить здоровье будет минимальным.

Эксперты усомнились в корректности определения безопасных доз алкоголя. Отмечалось, что дозировку следует рассчитывать с учетом особенностей каждого человека, наличия заболеваний и других факторов.

Позже в Минздраве опровергли информацию о безопасной дозе алкоголя, которую можно употреблять ежедневно. Директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист ведомства по терапии и общей практике Оксана Драпкина уточнила, что речь шла о 10 граммах чистого спирта, которые используют для сравнения крепости напитков. Она заверила, что никто не имел ввиду дневную норму потребления алкоголя, и подчеркнула, что лучше не пить вовсе.