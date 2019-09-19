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Общество

Эффективность работы вспомогательного оборудования повысили энергетики Псковской ГРЭС

На Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» внедрен питательный насос ПЭ 65-53, производительностью 65 тонн в час и мощностью 160 кВт. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия, основной задачей мероприятия является снижение затрат электрической энергии на собственные нужды при работе энергоблока №2 в режиме подогрева теплосети.

Работы выполнены в рамках проекта «Эффективность», реализуемого на всех предприятиях Группы «ОГК-2». По итогам проведенных испытаний новое оборудование стабильно отработало 72 часа и решением специальной комиссии признано готовым к внедрению в производство.

«Установка питательного насоса – важное мероприятие для сохранения надежности работы оборудования электростанции, – отметил директор Псковской ГРЭС Евгений Голубев. – Кроме того, это экономически оправданный проект, срок окупаемости всего один год. Помимо снижения затрат электрической энергии на собственные нужды он позволяет увеличить объем оплачиваемой мощности, что положительно сказывается на операционной эффективности филиала. Немаловажным является тот факт, что данный проект разработан сотрудниками нашего предприятия».

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