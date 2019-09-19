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Спорт

Молодежный состав «Псков-747» стал чемпионом города по футболу

Фото из группы «ФК «Псков-747» в социальной сети «ВКонтакте».

Молодежный состав «Псков-747» стал чемпионом Пскова по футболу 2019 года. Об этом сообщается в группе «ФК Псков-747» в социальной сети «ВКонтакте».

18 сентября в заключительном и решающем матче чемпионата Пскова по футболу на стадионе ПДО сыграли «ВДВ-Купол-ПЭМЗ» и молодежный состав ФК «Псков-747». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Псков-747». Гол с пенальти забил Никита Никитенко.

Фото из группы «ФК «Псков-747» в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам чемпионата победителем стала команда «Псков-747-М», «серебро» завоевала «ВДВ-Купол-ПЭМЗ», «бронзу» - «Искра-Псковгражданпроект».

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