Молодежный состав «Псков-747» стал чемпионом города по футболу

15:55, 19 сентября 2019, ПАИ

Молодежный состав «Псков-747» стал чемпионом Пскова по футболу 2019 года. Об этом сообщается в группе «ФК Псков-747» в социальной сети «ВКонтакте».

18 сентября в заключительном и решающем матче чемпионата Пскова по футболу на стадионе ПДО сыграли «ВДВ-Купол-ПЭМЗ» и молодежный состав ФК «Псков-747». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Псков-747». Гол с пенальти забил Никита Никитенко.

По итогам чемпионата победителем стала команда «Псков-747-М», «серебро» завоевала «ВДВ-Купол-ПЭМЗ», «бронзу» - «Искра-Псковгражданпроект».