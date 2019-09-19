0
15:43
«Привет, ивент!» - 19 сентября (ЗВУК)
14:52
«День Скобаря – 2019» в Пскове: Что будет и где пройдет
14:05
Светлана Василькова вступила в должность главы Пустошкинского района
13:29
Конкурс на лучший проект логотипа праздника «День скобаря» объявят в Псковской области
12:54
Губернаторский год (ЛОНГРИД)
12:52
Многоквартирный жилой дом появится на улице Советской, 96 в Пскове
11:54
Игумен: Проблему обрушения склонов и пещер в Псково-Печерском монастыре нужно экстренно решать
Еще новости
Общество

Конфискованные шкаф, шпагу и столешницу Псковская таможня передала Минкульту

Шкаф-витрину, шпагу и столешницу, признанные культурными ценностями, передали псковские таможенники в Управление Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни, передача состоялась в Санкт-Петербурге. 

Шкаф-витрину в стиле Рококо с деревянным ключом и прусскую шпагу чиновника почтовой службы конца XIX-начала XX веков в кожаном чехле черного цвета гражданин Латвии пытался перевезти на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через таможенный пост МАПП Убылинка в Пыталовском районе. Мужчина не декларировал товары по установленной форме и не подал пассажирскую таможенную декларацию.

Незаконное перемещение столешницы с подстольем пресекли на таможенном посту МАПП Шумилкино в Печорском районе, незадекларированную ценность вез гражданин Российской Федерации. 

Все предметы признали культурными ценностями, суд назначил обоим гражданам административное наказание в виде конфискации шкафа, шпаги и столешницы. Псковскую таможню обязали передать конфискованный товар в Управление Минкульта по Северо-Западу для дальнейшего распоряжения в соответствии с законодательством РФ. Псковская таможня исполнила решение суда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Привет, ивент!» - 19 сентября (ЗВУК)
19 сентября 2019
«Привет, ивент!» - 19 сентября (ЗВУК)
«День Скобаря – 2019» в Пскове: Что будет и где пройдет
19 сентября 2019
«День Скобаря – 2019» в Пскове: Что будет и где пройдет
Светлана Василькова вступила в должность главы Пустошкинского района
19 сентября 2019
Светлана Василькова вступила в должность главы Пустошкинского района
Конкурс на лучший проект логотипа праздника «День скобаря» объявят в Псковской области
19 сентября 2019
Конкурс на лучший проект логотипа праздника «День скобаря» объявят в Псковской области
Многоквартирный жилой дом появится на улице Советской, 96 в Пскове
19 сентября 2019
Многоквартирный жилой дом появится на улице Советской, 96 в Пскове
Игумен: Проблему обрушения склонов и пещер в Псково-Печерском монастыре нужно экстренно решать
19 сентября 2019
Игумен: Проблему обрушения склонов и пещер в Псково-Печерском монастыре нужно экстренно решать
Митрополит Тихон: С губернатором мы сделаем нашу область пилотной для разработки системы профилактики алкоголизма среди молодёжи
19 сентября 2019
Митрополит Тихон: С губернатором мы сделаем нашу область пилотной для разработки системы профилактики алкоголизма среди молодёжи
Владыка Тихон: Старожилы удивляются, как прибрали центр Печор волонтеры и монахи
19 сентября 2019
Владыка Тихон: Старожилы удивляются, как прибрали центр Печор волонтеры и монахи

Идет загрузка...