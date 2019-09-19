Конфискованные шкаф, шпагу и столешницу Псковская таможня передала Минкульту

16:06, 19 сентября 2019, ПАИ

Шкаф-витрину, шпагу и столешницу, признанные культурными ценностями, передали псковские таможенники в Управление Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни, передача состоялась в Санкт-Петербурге.

Шкаф-витрину в стиле Рококо с деревянным ключом и прусскую шпагу чиновника почтовой службы конца XIX-начала XX веков в кожаном чехле черного цвета гражданин Латвии пытался перевезти на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через таможенный пост МАПП Убылинка в Пыталовском районе. Мужчина не декларировал товары по установленной форме и не подал пассажирскую таможенную декларацию.

Незаконное перемещение столешницы с подстольем пресекли на таможенном посту МАПП Шумилкино в Печорском районе, незадекларированную ценность вез гражданин Российской Федерации.

Все предметы признали культурными ценностями, суд назначил обоим гражданам административное наказание в виде конфискации шкафа, шпаги и столешницы. Псковскую таможню обязали передать конфискованный товар в Управление Минкульта по Северо-Западу для дальнейшего распоряжения в соответствии с законодательством РФ. Псковская таможня исполнила решение суда.