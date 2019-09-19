Новые магазины откроются в ТЦ «Максимус» в Пскове 20 и 21 сентября

17:50, 19 сентября 2019, ПАИ

20 и 21 сентября в Пскове в торговом центре «Максимус» состоятся открытия двух новых магазинов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В частности, 20 сентября с 12:00 до 18:00 состоится семейная развлекательная программа для гостей торгового центра и магазина «Пятерочка», который откроется в 8:00 в этот же день.

«В «Максимусе» будет открыт новый формат универсама «Пятёрочка» с элементами нового дизайна. Это будет один из первых подобных магазинов в Пскове», - отметили в администрации торгового центра.

При обновлении «Пятёрочки», помимо изменений в цветовых решениях, акцент был сделан на удобстве и экономии времени при совершении покупок в магазинах сети за счёт улучшения навигации. Большое внимание уделено оформлению зон с овощами и фруктами – за счет точечного освещения, как считают в администрации ТЦ, подчеркивается свежесть продуктов.

21 сентября с 8:30 и до 20:00 состоится большое открытие магазина «Подружка». 100-й, 500-й и тысячный покупатели в этот день смогут получить в подарок годовой набор сертификатов. Первые 200 покупателей при покупке на определенную сумму получат в подарок тушь Eveline.

В день открытия магазина также действует скидка 15% на весь ассортимент (кроме товаров, уже участвующих в акции); специальные цены: бальзам для губ Mentholatum в стике с ланолином, тушь для ресниц Maybelline Volume Express и крем для рук Esfolio с молоком; бьюти-бокс от «Подружки» в подарок; дисконтная карта «Подружки» в подарок при любой покупке; экспресс-макияж и подарки от визажистов Revolution Makeup, Maybelline, Essence.