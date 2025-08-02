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Общество

Печерянка показала свой цветущий сад в программе Андрея Малахова

Жительница Печор Тамара Шпилина приняла участие в программе «Самые удивительные сады» с ведущим Андреем Малаховым и представила свой сад. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Фото: Тамара Шпилина

Программа выйдет на телеканале «Россия-1» 11 августа в 17:00.

Тамара рассказала, что приглашение произошло совершенно случайно благодаря её земляку Владимиру Шилову. Владимир примет участие в другой передаче – «Привет, Андрей», которая выйдет 30 августа в 17:50 на том же канале. Для записи песни о цветах Владимиру был нужен цветущий сад, и им стал именно сад Тамары.

Ранее житель Дедовичского района Георгий Литвиненко побывал в гостях у Малахова. Скрипачи из Красногородского округа Николай и Александра Антиконы приняли участие в съёмках передачи «Привет, Андрей!». Псковскую кавер-группу «Малина» показали в эфире телеканала «Россия-1».

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Печерянка показала свой цветущий сад в программе Андрея Малахова

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