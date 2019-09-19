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Общество

Дорогу Подборовье – Лопатово – Боровичи отремонтируют в Псковском районе

Ремонт автомобильной дороги Подборовье – Лопатово – Боровичи проведут в Псковском районе. Конкурная документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 36 млн 941 тыс. 341,41 рубль, источник финансирования - бюджет Псковской области.

Ремонт запланирован на участке дороги км 0+000 - км 5+800 в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы необходимо завершить до 15 ноября. Гарантийный срок на основание дорожной одежды составит 6 лет, верхний слой покрытия - 4 года, обочины - 2 года.

Проведение аукциона запланировано на 1 октября.

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