Дорогу Подборовье – Лопатово – Боровичи отремонтируют в Псковском районе
Ремонт автомобильной дороги Подборовье – Лопатово – Боровичи проведут в Псковском районе. Конкурная документация опубликована на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 36 млн 941 тыс. 341,41 рубль, источник финансирования - бюджет Псковской области.
Ремонт запланирован на участке дороги км 0+000 - км 5+800 в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Работы необходимо завершить до 15 ноября. Гарантийный срок на основание дорожной одежды составит 6 лет, верхний слой покрытия - 4 года, обочины - 2 года.
Проведение аукциона запланировано на 1 октября.