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Общество

Жители Бежаницкого района признаны самыми читающими в Псковской области

В первом полугодии 2019 года в Псковской области самыми читающими стали жители Бежаницкого района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России».

В Бежаницком районе живет 32 тысячи 785 человек и на каждую тысячу жителей приходится 397 экземпляров подписных изданий. На второй строчке оказался Себежский район – на каждую тысячу человек (всего там живет 50 тыс. 681 человек) выписано 154 экземпляра. В тройку лидеров по чтению также вошел и Порховский район – 145 подписных изданий, население – 57 тыс. 985 человек.

Как отметили в пресс-службе, жители Псковской области отдают предпочтение изданиям, посвященным здоровому образу жизни, садоводству, кулинарии.

1 сентября во всех почтовых отделениях связи Псковской области стартовала подписка на первое полугодие 2020 года. Подписаться на периодические печатные издания можно во всех почтовых отделениях Пскова и Псковской области, а также на сайте «Почты России». 

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