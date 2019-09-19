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Общество

На 5,2 % вырос объем промышленного производства в Псковской области

За 8 месяцев текущего года объем промышленного производства в Псковской области вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.

В частности, на 33% увеличилась добыча полезных ископаемых, на 2,9% вырос объём продукции обрабатывающих производств, на 2%  -  показатели по направлению «обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха», на 7,8% - по разделу «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов».

В обрабатывающем производстве самый высокий рост зафиксирован в металлургическом производстве (в 2,2 раза) и в производстве химических веществ и продуктов – на 35,1%.

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