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Спорт

Французский журнал учредил премию Льва Яшина

Французский журнал France Football учредил награду имени советского голкипера Льва Яшина. Она будет вручаться лучшему вратарю европейских чемпионатов по итогам года, сообщает «Фонтанка».

Список претендентов объявят 21 октября. Церемония награждения пройдет в рамках вручения «Золотого мяча» 2 декабря.

Журнал France Football с 1956 года вручает «Золотой мяч» лучшему игроку планеты. В 1963 году награду в первый и пока последний раз получил вратарь — Лев Яшин.

Лев Яшин выступал за московское «Динамо» с 1950 по 1971 год, в его составе он пять раз становился чемпионом СССР. В составе национальной сборной Лев Яшин выиграл олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года.

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