0
18:01
Почти на 60% увеличилось производство мясных полуфабрикатов в Псковской области
17:28
Заморозки до -5°C ожидаются в ночь на 20 сентября на востоке Псковской области
17:26
На 5,2 % вырос объем промышленного производства в Псковской области
16:17
Организаторы отчитались о 39-х международных Ганзейских днях в Пскове
15:43
«Привет, ивент!» - 19 сентября (ЗВУК)
14:52
«День Скобаря – 2019» в Пскове: Что будет и где пройдет
14:05
Светлана Василькова вступила в должность главы Пустошкинского района
Еще новости
Общество

Заморозки до -5°C ожидаются в ночь на 20 сентября на востоке Псковской области

Фото Дарьи Хватковой

Заморозки от 0°C до -5°C ожидаются в ночь на 20 сентября преимущественно на востоке Псковской области, сообщила Псковскому агентству информации начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Вероятность того, что какие-то отдельные снежинки пролетят, конечно, есть. Но это не те осадки, которые мы все должны заметить», — отметила метеоролог.

По её словам, 20 сентября днем в регионе ожидается положительная температура от +7°C до +12°C. «Ощутимых осадков смешанного вида мы у себя не прогнозируем», — добавила Тала Нещадимова.

Как пишет «Российская газета», первые осадки в виде снега и заморозки до -4°C придут 20 сентября в Ленинградскую область. Минусовая температура охватит также преимущественно восточную часть соседнего региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Почти на 60% увеличилось производство мясных полуфабрикатов в Псковской области
19 сентября 2019
Почти на 60% увеличилось производство мясных полуфабрикатов в Псковской области
Заморозки до -5°C ожидаются в ночь на 20 сентября на востоке Псковской области
19 сентября 2019
Заморозки до -5°C ожидаются в ночь на 20 сентября на востоке Псковской области
На 5,2 % вырос объем промышленного производства в Псковской области
19 сентября 2019
На 5,2 % вырос объем промышленного производства в Псковской области
Организаторы отчитались о 39-х международных Ганзейских днях в Пскове
19 сентября 2019
Организаторы отчитались о 39-х международных Ганзейских днях в Пскове
«Привет, ивент!» - 19 сентября (ЗВУК)
19 сентября 2019
«Привет, ивент!» - 19 сентября (ЗВУК)
«День Скобаря – 2019» в Пскове: Что будет и где пройдет
19 сентября 2019
«День Скобаря – 2019» в Пскове: Что будет и где пройдет
Светлана Василькова вступила в должность главы Пустошкинского района
19 сентября 2019
Светлана Василькова вступила в должность главы Пустошкинского района
Конкурс на лучший проект логотипа праздника «День скобаря» объявят в Псковской области
19 сентября 2019
Конкурс на лучший проект логотипа праздника «День скобаря» объявят в Псковской области

Идет загрузка...