Заморозки до -5°C ожидаются в ночь на 20 сентября на востоке Псковской области

17:28, 19 сентября 2019, ПАИ

Заморозки от 0°C до -5°C ожидаются в ночь на 20 сентября преимущественно на востоке Псковской области, сообщила Псковскому агентству информации начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Вероятность того, что какие-то отдельные снежинки пролетят, конечно, есть. Но это не те осадки, которые мы все должны заметить», — отметила метеоролог.

По её словам, 20 сентября днем в регионе ожидается положительная температура от +7°C до +12°C. «Ощутимых осадков смешанного вида мы у себя не прогнозируем», — добавила Тала Нещадимова.

Как пишет «Российская газета», первые осадки в виде снега и заморозки до -4°C придут 20 сентября в Ленинградскую область. Минусовая температура охватит также преимущественно восточную часть соседнего региона.