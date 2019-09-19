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Общество

Почти на 60% увеличилось производство мясных полуфабрикатов в Псковской области

С января по август текущего года в Псковской области на 59,4% увеличилось производство мясных полуфабрикатов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.

Производство рыбы выросло на 29,7%, масла – на 19,8%, колбасы – на 9,6%, свинины – на 0,5%. Молока, напротив, стали производить меньше на 11,1%, а сыров – на 20,1%.

За указанный период в регионе изготовили 74 тысячи 588,8 тонны свинины, кроме субпродуктов, 44 тысячи 670,6 тонны колбасных изделий, 31 тысячу 428 тонн мясных полуфабрикатов, 13 тысяч 649 тонн переработанной и консервированной рыбы, 4 тысячи 996,8 тонны молока, 2 тысячи 289,7 тонны сливочного масла, 7 тысяч 232,8 тонны сыров, 19 тысяч 131,2 тонны хлебобулочных изделий недлительного хранения.

Производство продуктов за 8 месяцев в целом увеличилось 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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