Новые видеокамеры смонтируют в пунктах проведения ЕГЭ в Псковской области

17:42, 19 сентября 2019, ПАИ

Новые камеры видеонаблюдения появятся в пунктах проведения единого государственного экзамена и региональном центре обработки информации в Псковской области. Конкурсная документация на монтаж оборудования опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 986 тыс. 230 рублей. Источник финансирования - бюджет Псковской области.

Камеры установят в Пскове в школах №№ 23, 18, 24, в лицее № 4 «Многопрофильный» и Гуманитарном лицее, в вечерней школе № 1, в Центре оценки качества образования и областном институте повышения квалификации работников образования.

Также видеонаблюдение будет организовано в дедовичской школе № 2, в великолукских школах № 1 и № 12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, лицеях №№ 10, 11 и гимназии им. С. В. Ковалевской». Оборудование смонтируют в Дно в школе № 1, в Новосокольнической средней общеобразовательной школе, в опочецкой гимназии, в Острове в школе № 7 им. В. Н. Пушкарева, в Палкино в средней школе, в Печорской гимназии, в школе № 1 Порхова, в Писковской средней общеобразовательной школе Псковского района, в Пушкиногорской средней общеобразовательной школе имени А. С. Пушкина. Также будут установлены камеры в пыталовской школе имени А. А. Никонова и усвятской школе.

Проведение аукциона запланировано на 30 сентября.

Срок исполнения контракта – 27 декабря.