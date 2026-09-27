Глава Бежаницкого округа в рубрике «Легенды родного края» рассказала об истории станции Сущёво

22:55, 27 сентября 2026, ПАИ

Историю станции Сущёво рассказала глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова в рубрике «Легенды родного края» на своей странице «ВКонтакте».

«Станция Сущёво – главные железные ворота нашего округа. Станцию открыли 9 сентября 1901 года на ветке Дно – Новосокольники. Но изначально её хотели назвать Бежаницы. Однако дело в том, что в Тверской губернии уже была станция Бежецк, и грузы постоянно путали – отправляли не туда», – отметила Елена Иванова.

Поэтому 26 ноября 1902 года станцию переименовали в Сущёво – по названию одноимённой деревни, которая существует в районе и сейчас. Название родилось из практичности, чтобы почтальоны и грузоотправители не путались. С тех пор имя не менялось ни разу.

Железнодорожная станция соединяет район с Петербургом (340 километров), Дно (95 километров) и Новосокольниками (81 километр).

Осенью 2021 года отреставрировали историческое здание вокзала. В ходе работ установили павильон для ожидания поезда в любую погоду, сделали зону отдыха с лавками и клумбами, удлинили платформу, а внутри здания провели капитальный ремонт с учётом культурных особенностей региона.