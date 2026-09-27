Семья из Стругокрасненского района отметила 50-летие совместной жизни

21:05, 27 сентября 2026, ПАИ

Семья Станислава Александровича и Татьяны Ивановны из Стругокрасненского района отметила золотую свадьбу – 50-летие совместной жизни. Об этом ПАИ сообщили в администрации округа.

«Полвека рядом – это не просто дата, это история любви, верности и большого труда. Ваш союз – пример настоящей семьи: вы умеете поддерживать друг друга, вместе преодолевать трудности и беречь тепло домашнего очага. Для нашего округа такие семьи – большая ценность и настоящий пример», – поздравили пару в администрации.

Супругам пожелали крепкого здоровья, благополучия и счастья и отметили, что их пример вдохновляет других.