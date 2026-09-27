Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Великих Луках

22:11, 27 сентября 2026, ПАИ

Четыре человека пострадали при лобовом столкновении Lada и Renault Logan в Великих Луках. По предварительной информации, сегодня в 20:00 на улице Малышева в Великих Луках ВАЗ-2114 под управлением 22‑летнего водителя выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Logan, за рулём которого находился 57-летний мужчина. Об этом ПАИ сообщили в УМВД России по Псковской области.

В результате ДТП пострадали водители и два пассажира ВАЗа – молодые люди 18 и 19 лет. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.