Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Великих Луках
Четыре человека пострадали при лобовом столкновении Lada и Renault Logan в Великих Луках. По предварительной информации, сегодня в 20:00 на улице Малышева в Великих Луках ВАЗ-2114 под управлением 22‑летнего водителя выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Logan, за рулём которого находился 57-летний мужчина. Об этом ПАИ сообщили в УМВД России по Псковской области.
В результате ДТП пострадали водители и два пассажира ВАЗа – молодые люди 18 и 19 лет. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Ветеран СВО из Псковской области выполнил норматив кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу
Глава Бежаницкого округа в рубрике «Легенды родного края» рассказала об истории станции Сущёво