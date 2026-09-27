Более 800 тысяч человек ежегодно приходят в Псковский музей-заповедник

23:02, 27 сентября 2026, ПАИ

Псковский музей-заповедник поздравил жителей и гостей региона со Всемирным днём туризма, который ежегодно отмечается 27 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Музей уже многие годы открывает гостям и жителям региона сокровища древней Псковской земли. Более 800 000 человек ежегодно прикасаются к истории и культуре Псковщины, видят красоту, которую бережно хранят сотрудники музея», – отметили в учреждении.

Псковский музей-заповедник поздравил путешественников, коллег и партнёров, а также всех, кто причастен к делу туризма, и пожелал открывать новые горизонты, вдохновлять и вдохновляться.