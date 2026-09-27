Четыре человека пострадали при лобовом столкновении Lada и Renault в Великих Луках

21:32, 27 сентября 2026, ПАИ

Лобовое столкновение автомобилей Lada и Renault Logan произошло возле дома № 26 на улице Малышева в Великих Луках, сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



















В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека в возрасте 17, 18, 19 и 57 лет.

Спасатели ПСО с помощью гидравлического инструмента деблокировали зажатого в искорёженном автомобиле Lada водителя. Пострадавших госпитализировали.

На месте работают спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и бригады скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.