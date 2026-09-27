Туман с видимостью менее 500 метров ожидается в Псковской области 28 сентября
Туман с видимостью 500 и менее метров ожидается местами по Псковской области во второй половине ночи и утром 28 сентября. Об этом сообщается в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону в мессенджере MAX.
Жителей просят быть внимательными и осторожными. Телефон экстренных служб – 112.
Ветеран СВО из Псковской области выполнил норматив кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу
Глава Бежаницкого округа в рубрике «Легенды родного края» рассказала об истории станции Сущёво