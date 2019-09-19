Сотрудника псковской исправительной колонии подозревают в получении взятки

19:30, 19 сентября 2019, ПАИ

Сотрудника исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области в поселке Середка Псковского района подозревают в получении взятки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

В начале этого года сотрудник ИК-4 за взятку в виде денег пронес на территорию исправительного учреждения запрещенные предметы, которые передал осужденному. Преступление выявили оперативники пенитенциарного ведомства и УФСБ России по Псковской области.

В настоящее время подозреваемый отстранен от исполнения служебных обязанностей. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, добавили в ведомстве.