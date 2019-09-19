Реализацию проекта «Умный город» обсудил Сергей Грахов на форуме «Среда жизни»

21:01, 19 сентября 2019, ПАИ

Вопросы реализации проекта «Умный город» обсудил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов на 4-м форуме «Среда для жизни» в Великом Новгороде 19 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, форум о жилье и городской среде ежегодно проходит в разных городах России.

Отмечается, что на сессиях и дискуссионных площадках рассмотрели перспективы развития проекта, проблематику и возможные пути выхода из острых ситуаций. В ходе неформального общения представители различных регионов страны могли обменяться опытом, наработанными практиками по реализации проекта. Также особое внимание уделили вопросам привлечения, закрепления на местах грамотных молодых специалистов.

На форуме «Среда жизни» обсудят главные тренды архитектурных преобразований городского ландшафта, лучшие практики управления мегаполисами и небольшими городами в эпоху тотальной цифровизации, идеи для привлечения частных и государственных инвестиций, роль государства и регулирования в жизни города, а также потенциал выстраивания эффективного взаимодействия с бизнесом и обществом.

В заключительный день форума в пространстве «Точка кипения» пройдут лекция и панельная дискуссия по дизайн-коду, открытые круглые столы про региональные институты пространственного развития. Организатор форума – ДОМ.РФ при поддержке правительства России и Минстроя.