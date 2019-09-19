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Общество

Завод по производству древесных топливных гранул открылся в Псковской области

Завод по производству древесных топливных гранул (пеллет) мощностью 21 тыс. тонн продукции в год открылся в Стругах Красных. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на предприятии будет использоваться до 50 тыс. кубометров сырья, производственный процесс подразумевает 100% переработку материала.

Руководитель завода Андрей Темирбулатов, который почти 20 лет занимается заготовкой и переработкой разных пород древесины, отметил, что на реализацию проекта направлено более 100 млн рублей. 

«Древесные гранулы намного экологичнее других видов топлива, например, угля. Их можно использовать как в бытовых, так и промышленных условиях. Несколько муниципалитетов Псковской области уже проявляют интерес к продукции завода для использования пеллетов в котельных», — сообщил Андрей Темирбулатов.

Максимальная производительность завода составит 3 тонны древесных гранул в час. На заводе создано более 30 рабочих мест. Производственная линия состоит из современного отечественного и иностранного оборудования. Готовую продукцию будут экспортировать в Европу и реализовывать в России.

Подключение к энергомощностям организовало «Псковэнерго», а благоустройство прилегающей территории взяли на себя администрации муниципалитета и районного центра.

В открытии нового завода приняли участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Юрий Колесников, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Геннадий Шачинов и заместитель главы Стругокрасненского района Наталья Стрижак.

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