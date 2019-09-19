Директора муниципального предприятия в Печорском районе подозревают в незаконном получении премий

20:05, 19 сентября 2019, ПАИ

Директора одного из муниципальных предприятий в Печорском районе подозревают в незаконном получении премий, оформленных на его имя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отмечается, что руководитель предприятия для обогащения незаконно издал приказы о своем премировании на общую сумму 69 тысяч рублей. Эти деньги за счет предприятия ему выплатили в полном объеме.

Следственный отдел в Печорах по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области в отношении подозреваемого возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).