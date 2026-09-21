Как присоединиться к домовому чату в MAX
С 1 сентября домовые чаты в национальном мессенджере MAX стали обязательными для управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. Рассказываем, зачем это нужно и как подключиться.
Почему это важно
Обращения, поданные через чат-бот «Госуслуги Дом», который в том числе является администратором в домовом чате, или через мобильное приложение, регистрируются в ГИС ЖКХ и автоматически поступают в личный кабинет управляющей организации. За отсутствие обязательного домового чата или неразмещение в нём необходимой информации управляющей организации может грозить штраф до 300 тысяч рублей.
Как присоединиться
1. Если в вашем доме уже есть чат в MAX, найдите официальный чат-бот «Госуслуги Дом» через поиск по пользователям или среди участников домового чата и проверьте синюю галочку в профиле.
2. Если вы ещё не в чате, установите приложение «Госуслуги Дом».
3. Авторизуйтесь через учётную запись «Госуслуг».
4. На главном экране вашего личного кабинета найдите раздел «Домовый чат».
5. Перейдите в него, и вы попадёте в официальный домовый чат на платформе MAX.
Если хотите ещё проще и комфортнее общаться с УО, скачивайте «Госуслуги Дом» по ссылке, находите в нём чат своего дома и добавляйтесь к нему.
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