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Общество

Более 100 тысяч рублей похитили телефонные мошенники у жителей Псковской области за минувшие сутки

Более 100 тысяч рублей похитили телефонные мошенники у четырех жителей Псковской области за минувшие сутки, сообщили Псковскому агентству информации в региональном УМВД России.

Так, в Острове у местной жительницы неизвестный под предлогом приостановления транзакции денежных средств, представившись работником банка, обманным путем завладел деньгами в сумме 45 тысяч рублей. Отмечается, что он звонил с номера, зарегистрированного в Москве.

По аналогичной преступной схеме 18 сентября лишилась 30 тысяч рублей жительница Пыталово. Свыше 25 тысяч рублей недосчитались и двое псковичей. По фактам мошенничества следственные органы возбудили уголовные дела.

Список номеров телефонов, с которых на территории Пскова осуществлялась противоправная деятельность: 84950061779, 84953696997, 84957869013, 84952738267, 84953778209, 84955647889, 84959390856, 84957032157, 84951373908.

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