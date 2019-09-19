Выставка «Часы для красы» открылась в Изборске

22:27, 19 сентября 2019, ПАИ

О традициях часового искусства и особом этикете перевода стрелок узнают посетители новой выставки «Часы для красы» в государственном музее-заповеднике «Изборск», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

Выставка расскажет о том, как переводить стрелки на старинных часах. «Часовые бренды Голландии и Германии, часовые механизмы, неподвластные времени, покажут тонкости и высокий уровень часового мастерства», — отметили в музее.

Выставка открыта ежедневно с 9:00 до 18:00 в усадьбе купца Белянина по адресу: Изборск, улица Печерская, 39.