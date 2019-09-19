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Общество

Конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» стартовал в Псковской области

Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» проходит в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Отмечается, что поучаствовать в конкурсе могут учащиеся и преподаватели воскресных, общеобразовательных и художественных школ Псковской епархии. Работы участников принимаются до 15 октября по адресу: Псков, Ольгинская набережная, 2.

Конкурс проводится Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской православной церкви по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8112) 29-81-50 (Вера Аркадьевна Андреева).

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