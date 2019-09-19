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Общество

Карты «Мир» можно будет повсеместно использовать в Белоруссии с конца 2020 года

Возможность повсеместного использования в Белоруссии банковских карт российской платежной системы «Мир» должна появиться к концу 2020 года. Как пишет БЕЛТА, об этом заявила начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Белоруссии Татьяна Рускевич.

«Дорожная карта есть, мы очень плодотворно работаем в этом направлении. Пилотный проект будет запущен с начала следующего года. Очень хорошие перспективы», - приводит ее слова издание. После запуска пилотного проекта к концу следующего года по всей территории Белоруссии должны приниматься карты «Мир».

На пространстве ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан и Россия) платежная система «Мир» уже работает в рамках разных форм сотрудничества.

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