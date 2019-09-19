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Аркадий Дворкович поздравил жителей Псковской области с 220-летием со дня рождения шахматиста Александра Петрова

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович поздравил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, главу Опочецкого района Юрия Ильина и президента региональной федерации шахмат Дмитрий Шахова, а также учащихся и учителей гимназии имени Александра Петрова с 220-летием со дня рождения этого выдающегося шахматиста. Соответствующее письмо опубликовано на сайте областной федерации шахмат.

Аркадий Дворкович подчеркнул, что Александр Петров обладал многогранным талантом и незаурядными человеческими качествами. «Его заслуги перед мировым и российским шахматным сообществом поистине огромны! Он внес значительный вклад в теорию шахмат, глубоко проанализировал дебют, который позже был назван его именем. Термины «Защита Петрова» и «Русская партия» известны всем, кто увлекается шахматами. Александр Петров – автор первого учебника по шахматам и основатель первого в России шахматного клуба», – отметил он.

«Сегодня на родине одного из сильнейших шахматистов мира первой половины XIX века, первого русского шахматного мастера Александра Петрова, на территории гимназии, носящей его имя, открыт его бронзовый бюст. Заслуги выдающегося шахматиста увековечены в названии улицы и гимназии в городе Опочка Псковской области», – добавил Аркадий Дворкович.

По его словам, Международная шахматная федерация «бережно относится к истории этой великой игры и наследию выдающихся шахматистов, одним из которых по праву является ваш земляк Александр Петров».

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