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Общество

Единый фонд страхования от ЧС планируется создать в России

Единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций планируется создать в России. Как сообщает газета «Известия», средства будут поступать от граждан, страхующих своё жилье. С таким предложением выступили Минфин и Центробанк России. 

Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс рассказал, что ежемесячный платеж может быть установлен в размере 150 рублей. По его словам, эти деньги будут отправляться в «один общий котел». «95% суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию. А оттуда средства будут направляться в регионы, где объявляется ЧС», –– уточнил Игорь Юргенс. 

Эксперты предположили, что через несколько лет платеж может вырасти до 300 рублей.

Отмечается, что страхование жилья от ЧС будет добровольным. Регионам поручат создание специальных программ, чтобы стимулировать россиян к участию в них. В Минфине считают, что программы будут более востребованными, чем коммерческие договоры, так как станут доступнее по цене.

По мнению специалистов, страховой сбор нужно включить в квитанции на коммунальные услуги, чтобы собираемость была достаточной для восстановления жилья после ЧС.

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