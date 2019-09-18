Пскович отравился угарным газом из-за неосторожного обращения с огнем

09:48, 20 сентября 2019, ПАИ

20 сентября в 0:08 в Пскове на улице Алехина на пожаре в жилом доме отравился угарным газом его 57-летний хозяин. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате неосторожного обращения пострадавшего с огнем сгорели постельные принадлежности.

19 сентября в 11:00 в Псковском районе в деревне Серёдка в доме обгорел подоконник. Причиной пожара назван поджог. Огонь был потушен до прибытия пожарных подразделений.

В 12:44 в Пскове в переулке Зимнем в жилом доме сгорела кровля, строение выгорело изнутри из-за короткого замыкания электропроводки в розетке.

В 14:47 в Пскове на улице Харченко в двухэтажном сарае сгорела кровля из-за неосторожного обращения с огнем.