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Пскович отравился угарным газом из-за неосторожного обращения с огнем

20 сентября в 0:08 в Пскове на улице Алехина на пожаре в жилом доме отравился угарным газом его 57-летний хозяин. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате неосторожного обращения пострадавшего с огнем сгорели постельные принадлежности.

19 сентября в 11:00 в Псковском районе в деревне Серёдка в доме обгорел подоконник. Причиной пожара назван поджог. Огонь был потушен до прибытия пожарных подразделений.

В 12:44 в Пскове в переулке Зимнем в жилом доме сгорела кровля, строение выгорело изнутри из-за короткого замыкания электропроводки в розетке.

В 14:47 в Пскове на улице Харченко в двухэтажном сарае сгорела кровля из-за неосторожного обращения с огнем.

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