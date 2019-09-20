21 пскович сдаёт ЕГЭ в заключительный день осеннего периода

10:06, 20 сентября 2019, ПАИ

21 житель Псковской области сдаёт ЕГЭ по обязательным предметам в заключительный день осеннего периода 20 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель регионального комитета по образованию региона Александр Седунов.

По его словам, 4 человека сдают экзамен по русскому языку, 17 – по математике. Александр Седунов уточнил, что всего за сентябрьский период на получение государственной итоговой аттестации по математике претендовали 36 псковичей, по русскому языку - 6. Те, кто получил неудовлетворительный результат, пытаются сдать ЕГЭ сегодня.

Всего в России в заключительный день осеннего периода на экзамен придут более 3 тысяч человек. В сентябрьские сроки сдавать ЕГЭ могут обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, а также те, кто получил неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.

ЕГЭ по русскому языку пройдет в 40 субъектах РФ, базовую математику будут сдавать в 77 регионах России.

За ходом экзаменов будут следить более 300 общественных наблюдателей. Почти во всех пунктах приема экзамена будет организовано видеонаблюдение в режиме онлайн, применяется технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.