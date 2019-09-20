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Общество

Водитель псковского автобуса избежит ответственности за поездку с зажатыми в дверях пассажирами

Водитель городского автобуса  № 11 в Пскове, который проехал несколько метров с зажатыми дверьми пассажирами, избежит административной ответственности. Об Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошёл 19 сентября утром на остановке «улица Волкова». Когда 28-летняя женщина с 4-летней дочерью входили в автобус, их зажало закрывшимися дверями. Несколько метров псковичка с ребёнком ехали в таком положении.

Как отметили в пресс-службе УМВД, прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД провели проверку и установили в действиях водителя нарушения пункта 8.1 Правил дорожного движения — мужчина при выполнении маневра не убедился в безопасности своих действий. Однако, в связи с тем, что нарушение данного пункта Правил не предусматривает административной ответственности, сотрудники Госавтоинспекции вынесли определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

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