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Общество

Военный самолет Франции провел разведку вблизи границы Псковской области

19 сентября самолет ВВС Франции совершил разведывательный полет вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

В этот день вблизи границ России в регионе Балтии курсировали сразу шесть военных самолетов, в том числе из США, Британии и Франции. Американские борт радиоэлектронной разведки и патрульный самолет, а также дальний беспилотник выполняли задание в районе морских и сухопутных границ Калининградской области. Также вблизи российских границ совершили серию пролетов самолеты радиоэлектронной разведки и разведки и управления нанесением авиаударов британских Королевских ВВС.

У побережья Крыма и Кубани зафиксирован многочасовой полет американского разведывательного самолета.

17 сентября также сообщалось о полетах трех военных самолетов США и одного самолета ВВС Франции вблизи Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.

Наблюдатели отметили возросшую активность западной разведывательной авиации у российских рубежей. В сентябре разведчики стран-членов НАТО практически ежедневно курсируют вдоль западных рубежей России. Одновременно задействованы сразу нескольких летательных аппаратов иностранных государств.

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