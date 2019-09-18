14 лет в колонии проведёт пскович за хранение тротила и покушение на убийство

11:12, 20 сентября 2019, ПАИ

Торопецкий районный суд Тверской области признал виновным жителя Псковской области в хранении боеприпасов и тратила, а также в покушении на убийство водителя автовоза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

Установлено, что пскович пытался убить водителя автовоза на автодороге М-9 «Балтия». Кроме того, он приобрел, перевез и хранил у себя дома около одного килограмма тротила и более 100 патронов от нарезного огнестрельного оружия.

Торопецкий районный суд назначил псковичу наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года, со штрафом в размере 40 тысяч рублей.