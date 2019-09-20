Право на льготные кредиты получат кафе и рестораны в России

11:18, 20 сентября 2019, ПАИ

Кафе, рестораны и маленькие магазины получат право на льготные кредиты. Соответствующий проект постановления Минэкономразвития одобрило правительство России, сообщается на сайте ведомства.

Заём по сниженной ставке, то есть не более 8,5%, теперь доступен предпринимателям в сфере торговли, ресторанного бизнеса и сдачи в аренду имущества. Ранее получить льготный кредит могли только малые и средние предприятия в сфере розничной и оптовой торговли на Дальнем Востоке, Северном Кавказе, Крыму и Севастополе.

Кроме того, вдвое увеличивается размер кредита на инвестиционные цели - до 2 млрд рублей.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов считает, что данные изменения помогут выращивать предприятия из малого и среднего бизнеса до более крупных предприятий.

Постановление также предусматривает увеличение субсидий банкам на возмещение недополученных доходов по выданным бизнесу кредитам. По мнению министра экономического развития Максима Орешкина, теперь, когда субсидия будет зависеть от категории заемщика, банки будут охотнее выдавать льготные кредиты макро- и малым предприятиям.

В Правительстве ожидают, что внесенные изменения позволят в разы увеличить объем выдачи займов малому и среднему бизнесу.