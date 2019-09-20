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Общество

Австрия упростит получение гражданства для потомков жертв нацизма

Потомки жертв нацизма смогут получить гражданство Австрии по упрощенным правилам. Соответствующие поправки в законодательство приняла нижняя палата парламента Австрии, сообщает ТАСС со ссылкой на западные СМИ.

В настоящий момент гражданство Австрии по упрощенным правилам могут получить люди, чьи потомки уехали из Австрии до 9 мая 1945 года. Принятые изменения расширяют этот период и позволяют упростить процедуру оформления гражданства для потомков жертв нацизма, покинувших страну до провозглашения независимости Австрии 15 мая 1955 года.

Кроме того, согласно поправкам теперь потомками будут считаться не только родные, но и приемные дети. Поправки вступят в силу с 1 сентября 2020 года.

Нынешний президент Австрии Ван дер Беллен имеет псковские корни. Его дед и полный тезка Александр Ван дер Беллен был представителем дворянского рода Белленов, которые известны в Псковской губернии с XVIII века. Он руководил губернией в 1917 году и на должности губернского комиссара Временного правительства пребывал до начала 1918 года, когда окончательно сменилась власть. После вместе с семьёй переехал в Эстонию, затем - в Австрию, однако изначально не планировал покидать Россию.

В начале года директору государственного архива Псковской области, автору исследования, посвящённого истории псковских Белленов, Валерию Кузьмину удалось встретился с президентом Австрии.

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