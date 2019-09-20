Льготы предлагается ввести для арендаторов псковских памятников

12:28, 20 сентября 2019, ПАИ

В Пскове предлагается ввести льготы для арендаторов муниципальных объектов культурного наследия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города. Вопрос о льготах по арендной плате рассмотрели члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы в ходе заседания 19 сентября.

Представитель администрации города рассказал, что законопроект направлен на создание условий для привлечения инвесторов к процессу восстановления и сохранности памятников, часть из которых находится в неудовлетворительном состоянии. Нововведения коснутся юридических и физических лиц, потративших свои деньги на работы по сохранению объектов культурного наследия.

«В казне города сейчас - 3 объекта культурного наследия, которые требуют значительных затрат на работы по сохранению и восстановлению, и желающих взять их в аренду до сих пор нет. Возможно, они найдутся после того, как станет возможной аренда на льготных условиях», - считает депутат Григорий Стороненков.

Члены комитета единогласно решили рекомендовать включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии городской Думы, которая запланирована на 27 сентября.