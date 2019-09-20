0
12:28
Льготы предлагается ввести для арендаторов псковских памятников
15:43
«Привет, ивент!» - 19 сентября (ЗВУК)
14:52
«День Скобаря – 2019» в Пскове: Что будет и где пройдет
18:18
Кинопремьеры недели: последняя кровь «Рэмбо», «Зеровилль» и Yesterday
20:53
Более 1600 добровольцев трудились в Псковской области в рамках программы «Волонтеры культуры»
20:24
Оксана Федорова призналась в любви к Пскову
18:15
Около 40 школьников из Калуги и Тулы приехали в Псковскую область в рамках нацпроекта «Культура»
Еще новости
Культура

Льготы предлагается ввести для арендаторов псковских памятников

В Пскове предлагается ввести льготы для арендаторов муниципальных объектов культурного наследия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города. Вопрос о льготах по арендной плате рассмотрели члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы в ходе заседания 19 сентября.

Представитель администрации города рассказал, что законопроект направлен на создание условий для привлечения инвесторов к процессу восстановления и сохранности памятников, часть из которых находится в неудовлетворительном состоянии. Нововведения коснутся юридических и физических лиц, потративших свои деньги на работы по сохранению объектов культурного наследия.

«В казне города сейчас - 3 объекта культурного наследия, которые требуют значительных затрат на работы по сохранению и восстановлению, и желающих взять их в аренду до сих пор нет. Возможно, они найдутся после того, как станет возможной аренда на льготных условиях», - считает депутат Григорий Стороненков.

Члены комитета единогласно решили рекомендовать включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии городской Думы, которая запланирована на 27 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Льготы предлагается ввести для арендаторов псковских памятников
20 сентября 2019
Льготы предлагается ввести для арендаторов псковских памятников
«Привет, ивент!» - 19 сентября (ЗВУК)
19 сентября 2019
«Привет, ивент!» - 19 сентября (ЗВУК)
«День Скобаря – 2019» в Пскове: Что будет и где пройдет
19 сентября 2019
«День Скобаря – 2019» в Пскове: Что будет и где пройдет
Более 1600 добровольцев трудились в Псковской области в рамках программы «Волонтеры культуры»
17 сентября 2019
Более 1600 добровольцев трудились в Псковской области в рамках программы «Волонтеры культуры»
Оксана Федорова призналась в любви к Пскову
17 сентября 2019
Оксана Федорова призналась в любви к Пскову 1
Около 40 школьников из Калуги и Тулы приехали в Псковскую область в рамках нацпроекта «Культура»
17 сентября 2019
Около 40 школьников из Калуги и Тулы приехали в Псковскую область в рамках нацпроекта «Культура»
Псковского «Фауста» показали на международном фестивале в Мурманске
17 сентября 2019
Псковского «Фауста» показали на международном фестивале в Мурманске
Посмотреть фильм «На ощупь» и встретиться с его создателями смогут псковичи 19 октября в кинотеатре «Смена»
17 сентября 2019
Посмотреть фильм «На ощупь» и встретиться с его создателями смогут псковичи 19 октября в кинотеатре «Смена»

Идет загрузка...