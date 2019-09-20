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Общество

В колонии под Иркутском идёт проверка по факту вечеринки со стриптизом

Главное управление ФСИН по Красноярскому краю проводит проверку иркутской колонии-поселения №14 по факту вечеринки со стриптизом, сообщает РИА Новости.

19 сентября канал «Красноярск №1» одной из соцсетей опубликовал видеозапись праздника, где под музыку мужчины в камуфляже раздеваются на скорость, а им помогают женщины. В описании к ролику сообщалось, что на видео сотрудники колонии-поселения №14.

Однако в ходе проверки главное управление ФСИН по Красноярскому краю установило, что корпоративное мероприятие проводилось не на территории пенитенциарного учреждения, а в клубе поселка Тамтачет.

Проверка по данному факту продолжается. На время её проведения от работы отстранили начальника колонии-поселения.

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