Общественник: Псков по качеству дорог занимает неплохие позиции

11:52, 20 сентября 2019, ПАИ

«Псков по качеству дорог занимает неплохие позиции среди городов, схожих по численности населения. Но, тем не менее, с дорогами в Пскове все плохо», - заявил активист общественного движения «Убитые дороги Пскова» Дмитрий Цопов на пресс-конференции 20 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Дмитрия Цопова, в Пскове при ремонте дорог используют дешевые технологии. Он посетовал на то, что при ремонте дорог «слойником» заделываются не трещины, как положено, а ямы. «Ремонт надо делать качественным. Пусть его будет меньше, но он будет качественный», - подчеркнул активист.

Также спикер обратил внимание на проблему при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», когда дорогу ремонтируют, а пешеходные переходы оставляют без внимания. «Надо пересматривать реализацию этого проекта», - заявил он.