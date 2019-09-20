0
14:17
Псковские интеграционные мастерские празднуют 20-летие с момента основания
13:38
Михаил Ведерников: Подвиг погибших в 2000 году воинов спецназа не должен остаться в тени
11:43
Дорогу Псков - Ваулино - Торошино отремонтируют до конца года
10:56
Горожане возмущены ликвидацией пешеходного перехода в центре Пскова
10:23
Российские банки будут проверять родственников заемщиков
09:59
Зажатыми в дверях протащил автобус псковичку с 4-летней дочкой
09:43
ФОТОФАКТ: Канализационный колодец на улице Инженерной в Пскове до сих пор не закрыли
Еще новости
Общество

Общественник: Псков по качеству дорог занимает неплохие позиции

«Псков по качеству дорог занимает неплохие позиции среди городов, схожих по численности населения. Но, тем не менее, с дорогами в Пскове все плохо», - заявил активист общественного движения «Убитые дороги Пскова» Дмитрий Цопов на пресс-конференции 20 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Дмитрия Цопова, в Пскове при ремонте дорог используют дешевые технологии. Он посетовал на то, что при ремонте дорог «слойником» заделываются не трещины, как положено, а ямы. «Ремонт надо делать качественным. Пусть его будет меньше, но он будет качественный», - подчеркнул активист.

Также спикер обратил внимание на проблему при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», когда дорогу ремонтируют, а пешеходные переходы оставляют без внимания. «Надо пересматривать реализацию этого проекта», - заявил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские интеграционные мастерские празднуют 20-летие с момента основания
20 сентября 2019
Псковские интеграционные мастерские празднуют 20-летие с момента основания
Михаил Ведерников: Подвиг погибших в 2000 году воинов спецназа не должен остаться в тени
20 сентября 2019
Михаил Ведерников: Подвиг погибших в 2000 году воинов спецназа не должен остаться в тени
Дорогу Псков - Ваулино - Торошино отремонтируют до конца года
20 сентября 2019
Дорогу Псков - Ваулино - Торошино отремонтируют до конца года
Горожане возмущены ликвидацией пешеходного перехода в центре Пскова
20 сентября 2019
Горожане возмущены ликвидацией пешеходного перехода в центре Пскова
Российские банки будут проверять родственников заемщиков
20 сентября 2019
Российские банки будут проверять родственников заемщиков
Зажатыми в дверях протащил автобус псковичку с 4-летней дочкой
20 сентября 2019
Зажатыми в дверях протащил автобус псковичку с 4-летней дочкой
ФОТОФАКТ: Канализационный колодец на улице Инженерной в Пскове до сих пор не закрыли
20 сентября 2019
ФОТОФАКТ: Канализационный колодец на улице Инженерной в Пскове до сих пор не закрыли
Тепло в квартиры псковичей придёт 24-25 сентября
20 сентября 2019
Тепло в квартиры псковичей придёт 24-25 сентября

Идет загрузка...