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Общество

Активист «Убитых дорог» о ликвидации перехода в центре Пскова: Нужно было применить другое решение

В отношении пешеходного перехода на Октябрьском проспекте у пересечения с улицей Свердлова в Пскове, который ликвидировали, нужно было применить другое решение, считает активист общественного движения «Убитые дороги» Дмитрий Цопов. Об этом он заявил на пресс-конференции 20 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Дмитрия Цопова, в Пскове почему-то, когда на пешеходном переходе сбивают людей, его сразу ликвидируют, не пытаясь найти других более правильных решений. «Такое ощущение, что подобные решения принимают динозавры, которые не понимают, как сделать город безопасным и красивым, - отметил Дмитрий Цопов. - Не хотят не много подумать, чтобы применить безопасное решение».

По его мнению, идеальный город должен быть таким, чтобы всем участникам дорожного движения было комфортно.

С 18 сентября в Пскове на Октябрьском проспекте на пересечении с улицей Свердлова ликвидирован пешеходный переход. Жителей города возмутило такое решение, и они обратились за разъяснением на сайт губернатора Псковской области Ведерников.рф. Псковичи считают, что данный пешеходный переход был удобным, и его не нужно было убирать.

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